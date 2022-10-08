شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب تجتمع غدا لبحث مشروع قانون الحكومة بشأن هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد السيد سليمان، 3 اجتماعات لها بعد تشكيل هيئة مكتبها، غدا الأحد.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاریخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية خلال الاجتماع الثاني قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، بنظام هيئة قناة السويس، فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

أما الاجتماع الثالث للجنة الشئون الاقتصادية فيتناول مناقشة ونظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.