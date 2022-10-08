انت الان تتابع خبر البرلمان يبدأ مناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب بدأ بمناقشة القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان.

وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة للبرلمان للفصل التشريعي الثاني.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 3 بحضور 198 نائباً".