انت الان تتابع خبر بالفيديو.. لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت اللقطات المصورة اندلاع النيران بشكل كبير وسط الجسر جراء احتراق صهريج وقود.

— Maxim Altoury (@Altoury)

فيديو متداول في وسائل التواصل يعتقد أنه للحظة الانفجار فجر اليوم على جسر #القرم pic.twitter.com/zS3eZ9sAGy — Maxim Altoury (@Altoury) October 8, 2022

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الفدرالية الروسية إن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن رئيس مجلس ولاية القرم أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن الحادث على جسر القرم.

وبحسب وسائل إعلام دولية، ‏فإن "هذا الجسر يعتبر الجسر الوحيد الذي يربط بين أوكرانيا وشبه جزيرة القرم مما سيقطع الإمدادات الروسية خلال حربهم.

كما أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن الملاحة في مضيق كيرتش لم تتوقف بعد الحريق الذي شبّ على جسر القرم.

وفي أول تعليق أوكراني على التفجير، نقلت رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "تفجير جسر القرم هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".