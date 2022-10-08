انت الان تتابع خبر مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب افتتح جلسته بحضور 198 نائبا".

ومن المنتظر، ان يناقش مجلس النواب جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت 6 فقرات أبرزها مناقشة القصف الإيراني على الأراضي العراقية.



ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، مع عجز الكتل السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.