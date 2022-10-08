انت الان تتابع خبر الاطاحة بصاحب صيرفة باع "عملة مزيفة" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد أن استخبرت مفارزنا حول وجود شخص صاحب صيرفة يقوم بترويج العملة المزيفة من فئة (١٠٠) دولار امريكي وبيعها للموطنين ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".وأضافت: "بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، حيث كان يروم بيع ( ١٨ ألف و٥٠٠ دولار أمريكي) مزيف الى أحد المواطنين دون علمه"، مبينة ان "المتهم أعترف بصراحة عن قيامه ببيع العملة المزيفة".

وأشار البيان الى أن "المتهم تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادتين ٢٩٨ ، ٢٨٩ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

