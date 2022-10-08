انت الان تتابع خبر في داخل سرواله 3 ثعابين.. شخص يسافر من كندا إلى نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد وجهت للمتهم المدعو كالفين باوتيستا ويبلغ من العمر 36 عاما، تهمة إحضار الثعابين، وإخفائها في حافلة عبرت إلى شمال نيويورك.

ويتم تنظيم استيراد الثعابين البورمية بموجب معاهدة دولية ولوائح فيدرالية تصنف هذه النوع من الزواحف على أنها "ضارة بالبشر".



وقد تمّ استجواب باوتيستا، بتهمة التهريب وتم إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي كارلا بي فريدمان.