انفجار هائل في جسر يربط بين روسيا والقرم.. وفيديو يرصد الواقعة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة الإعلام الروسية باشتعال النيران في صهريج للوقود على جسر "كيرتش" الرابط بين جزيرة القرم والأراضي الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما تحدثت وسائل إعلامية أوكرانية عن وقوع انفجار.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند جسر "كيرتش".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم.

ونقلت الوكالة الروسية عن السلطات المحلية قولها إن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.

وحتى الآن لم تكشف السلطات عن سبب اندلاع النيران.

وصرح مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليج كريوتشكوف، بأنه يجري مختصون فحصاً للجسر الذي شهد الحريق.

وفي السياق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارا وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت جرينتش).

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن لها التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "عكاظ" السعودية بموقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة انفجار شاحنة على جسر القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح الجسر في عام 2018 بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، مما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا وتدهور العلاقات مع الغرب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت روسيا ضم مقاطعات دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا بعد إجراء استفتاءات تقول كييف والغرب إنها أجريت تحت تهديد السلاح.