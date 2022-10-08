شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التكنولوجيا المـالية؟.. قانون تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم القوانين التي أقرت خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، "قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"، والذي يتضمن على تعريفات هامة منها مفهوم التكنولوجيا المـالية، والتي تم عرفها قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:" آليــة تستخــدم التقنيــة التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المـالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المـالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقــات أو الـبرامــج أو المنصـــــات الرقميــة أو الــذكــاء الاصـطـنــــاعي أو السجـلات الإلكـترونية.

كما عرف ذات القانون التكنولوجيا المـالية الرقابية بأنها اسـتخدام الهيئـة للتطبيقـات التكنـولوجية للرقــابة علي الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بينما عرف 8 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات".