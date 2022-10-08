الصحة: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في القاهرة والجيزة من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم إطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا بالمجان.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر ثفحتها على فيسبوك، اليوم السبت، أن الحملة ستكون خلال الفترة من 9 لـ 13 أكتوبر الجاري بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

ويكون التطعيم من سن يوم إلى سن 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

ويتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق).

كما يتم التطعيم من خلال الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).​