السيسي عن ذكرى المولد النبوي: يوم أشرق فيه نور النبوة الخالدة على الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال السيسي، عبر حسابه على فيسبوك، اليوم السبت: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام.
وأضاف الرئيس: سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا.