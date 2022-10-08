سعر الذهب اليوم السبت في السوق المحلي مع بداية تعاملات الأسبوع‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستواه مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 715 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 918 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1070 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1222 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم وغدا الأحد إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها أسواق السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1694 دولارا للأوقية بختام تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 1.03% مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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