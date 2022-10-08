بالفيديو - حريق حافلة بغرب الهند... مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 30

أفاد مسؤول في الشرطة لـ«رويترز» أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأن اثنين في حالة حرجة بعد أن اشتعلت النيران في حافلة في مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا بغرب الهند اليوم السبت.

وقال مسؤول آخر في غرفة التحكم التابعة للشرطة في ناشيك، الواقعة على بعد 190 كيلومتراً شمالي مومباي، إن أكثر من 30 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفى المدني المحلي بينما يجري التحقيق في سبب الحادث.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد اصطدامها بصهريج ديزل.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تبتلع الحافلة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على «تويتر» «فُجعت بمأساة الحافلة في ناشيك. تعازي لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث»، مضيفاً أن أسر المتوفين ستتلقى 200 ألف روبية (2400 دولار) عن كل ضحية، في حين سيحصل كل مصاب على 50 ألف روبية.

وكتب مودي «أتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة للمتضررين».