انت الان تتابع خبر صادق الصباح يحسم الخلاف بين سيرين عبد النور ونادين نجيم (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد تعليق نادين مؤكدة انها لم يكن لديها أي علم بهذا العمل، ولم يعرض عليها الصباح الفكرة من الأساس، نفى صادق الصباح ما صرحت به سيرين عبد النور، مؤكدا أن انه لم يعرض الفكرة على نادين.

وقال الصباح في حوار بثته صحيفة النهار إن "الموضوع خرج عن مساره، ولدي عتب أخوي على نيشان وسيرين عبد النور لأنه لا السؤال ولا الرد كانا بمكانهما وزمانهما المناسبين".



وأضاف "لنتكلّم للمرة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع ونضعه خلفنا، حقيقة الأمر أن أحد الإعلاميين في لقاء ما منذ سنوات سألني: هل يمكن أن تجتمع نادين وسيرين في عمل معا؟ فأجبته بأنه لا مانع من ذلك وكانت إجابتي بديهية".وأكد الصباح أنه لم يتحدث مع نادين نسيب نجيم في الموضوع "التعاون مع سيرين عبد النور" لأن جدول أعمالها من الآن وحتى أواخر العام 2024 ممتلئ بين مسلسلات قصيرة وأخرى رمضانية وفيلم سينمائي.

وتابع "أفهم أن نادين فوجئت وهذه حدود الموضوع، واللقاءات التي تمت في منتدى الإعلام العربي لا علاقة لها بهذه التفاصيل بل لها عمق آخر، ولكن الناس يحبون السكوبات".



واشتعل الخلاف العلني بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم بعد أن وجه الإعلامي نيشان سؤالا لعبد النور خلال جلسة "الدراما على عرشها "التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي بحضور الصباح عن إمكانية التعاون بين النجمتين.

وردت سيرين عبد النور خلال الجلسة بالقول: "إن أستاذ صادق الصباح، اقترح هذ الموضوع سابقا ووافقت عليه، إلّا أن نادين نجيم رفضت.