انت الان تتابع خبر طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، في جميع مناطق البلاد لهذا اليوم السبت"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى 41، دهوك 37، كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وواسط وميسان والبصرة 42".وأضاف، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحيانا غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن منها تكون رعدية أحيانا ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار بيان الهيئة إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو مع بعض الغيوم درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".



وأوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتي الشمالية والوسطى، وستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وبين، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقتي الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

