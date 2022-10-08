شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة إنجليزية نارية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وآرسنال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن القمة المرتقبة بين ليفربول والآرسنال، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على المدفعجية في ملعب الإمارات مساء الغد الأحد الموافق 9/10، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةء السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة آرسنال وليفربول الأحد في البريميرليج 2022/2023

نقدم لكم فيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليفربول في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي، وذلك يأتي فيما يلي..

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة ليفربول غدا في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو، ساليبا، جابرييل، وايت.

خط الوسط:تشاكا، بارتي، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي.

خط الهجوم:جيسوس.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آرسنال غدا في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط:فابينيو، هندرسون، تياجو.

خط الهجوم: صلاح، ديا، جوتا.

تعرف على موقف ليفربول وآرسنال في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع ليفربول في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقطة فقط لا غير، بينما يتربع آرسنال ترتيب البريميرليج حاملًا في رصيده 21 نقطة.