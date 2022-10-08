هجوم بسلاح أبيض خارج كازينو في لاس فيغاس... قتيلان وستّة جرحى

07 أكتوبر , 2022
سيارة اسعاف في موقع حادث الطعن في لاس فيغاس (6 ت1 2022، أ ب).
قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح، في هجوم بسلاح أبيض وقع الخميس خارج كازينو في مدينة لاس فيغاس الاميركية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.
وقال مفوّض الشرطة في المدينة جو لامباردو خلال مؤتمر صحافي إن الضحايا هم «من السياح والسكان المحليين».
ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة «ستريب» الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.
وأوضح متحّدث باسم شرطة المدينة جيمس لاروشيل أنّ المهاجم استخدم سكيناً كبيراً. وأدت الطعنات التي سددّها للمارة على طول الطريق الى مقتل شخصين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة حرجة، ويتلقى البقية العلاج في المستشفى.
وطارد عدد من المارة المهاجم الذي تم لاحقاً توقيفه من قبل عناصر الشرطة. ووصفته الشرطة بأنه رجل لاتيني في الثلاثينات، ولا يتحدر على الأرجح من المدينة.
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