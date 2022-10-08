فنّان يصبغ بالأحمر مياه نوافير في طهران تنديداً بقمع الاحتجاجات

بدت نوافير ساحات عامة في طهران أشبه ببرك دماء الجمعة بعدما صبغ فنان مياهها باللون الأحمر لتشكل انعكاساً لحملة القمع الدموي للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني لدى توقيفها على يد «شرطة الأخلاق».

وتشهد إيران موجة اضطرابات منذ إعلان وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر على أثر توقيفها في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.

وأدى موتها إلى تصاعد غضب شعبي وأطلق شرارة احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها إيران منذ نحو ثلاث سنوات، وحملة قمع قُتل خلالها عشرات المحتجين وأُوقف المئات.

وعلى الرغم من استخدام قوات الأمن قوة فتّاكة لمحاولة خنق الاحتجاجات، استمرّت التظاهرات مدى 20 يوماً متتالياً، وفق ما بيّنت مشاهد فيديو تحقّقت من صحّتها وكالة «فرانس برس».

وفي حسابها على «تويتر» نشرت قناة «1500 تصوير» التي تعنى برصد الانتهاكات في الجمهورية الإسلامية، مشاهد نوافير تحوّلت مياهها إلى اللون الأحمر.

وتقع النوافير المتداولة مشاهدها في وسط طهران، في «بارك دانشجو» (حديقة الطالب) و«ميدان فاطمي» و«خانه هنرمندان» (بيت الفنانين).

وعلى «تويتر» وصف نشطاء النوافير ذات المياه الحمراء بأنها «أعمال فنية» بعنوان «طهران مغطاة بالدماء»، مشيرين إلى أنها من تنفيذ فنان مجهول.