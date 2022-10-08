07 أكتوبر , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنشاء «صندوق خاص» لتمكين أوكرانيا «من أن تشتري مباشرة من الجهات الصناعية لدينا العتاد الذي تحتاج إليه دعماً لجهدها الحربي». وقال ماكرون للصحافيين في براغ إثر قمة للاتحاد الأوروبي «سنزود هذا الصندوق الخاص مئة مليون يورو كبداية»، ما سيتيح «التمكن من العمل أيضاً مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي».

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعلن رصد 100 مليون يورو لتمكين كييف من شراء العتاد العسكري في شكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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