شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت الدراسة.. كيف حال التسرب؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بدأت الدراسة.. كيف حال التسرب؟"، استعرض خلاله ظاهرة مجتمعية تتمثل فى التسرب من التعليم التي تهدد أجيال كاملة وسط غياب بيئة تشريعية، وعقوبة ولى الأمر حال تخلف ابنه لا تتجاوز 10 جنيهات، وبرلمانية تقترح الاستعانة بتجارب الدول الغربية لتحقيق الانضباط المدرسي، وإليكم التفاصيل كاملة:

بدأت الدراسة.. كيف حال التسرب؟.. ظاهرة مجتمعية تهدد أجيال كاملة وسط غياب بيئة تشريعية.. عقوبة ولى الأمر حال تخلف ابنه لا تتجاوز 10 جنيهات.. وبرلمانية تقترح الاستعانة بتجارب الدول الغربية لتحقيق الانضباط المدرسي



التسرب من التعليم - برلمانى



