أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك يوم الأحد.