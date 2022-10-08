شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ساوثهامبتون.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام ساوثهامبتون، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونقدم لكم في التقرير التالي عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم في الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 8 أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابع بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء جميع مباريات اللقاء المرتقبة بين الطرفين، ويأتي ذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD premium.

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المتوقع أن يدخل كتيبة جوارديولا إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، ناثان آكي، روبين دياش، جون ستونز.

خط الزسط: إيلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليتش، فيل فودين، رياض محرز.

موقف مانشستر سيتي وساوثهامبتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع السيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يُعاني ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط لا غير.