انتش وأجري.. القصة الكاملة لكول تون "ويجز الغلابة" من التعاقد إلى النفي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تصدر اسم هيثم أحمد الشهير بـ"ويجز الغلابة" صاحب تريند "أنتش وأجري" مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أخبار عن تعاقده على عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

الترند بدأ عندما ظهر "ويجز الغلابة"، مرتديا نظارة شمسية أعلى أحد أسطح بناية، وهو يرقص على أغنية الفنان العالمي مايكل جاكسون Smooth CriminalK، بكلمات عير مفهومة، في فيديو مدته 45 ثانية، تم بثه عبر منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة، لكنه سرعان ما تم تداوله على نطاق واسع.

الترند شهدا تفاعلا من عدد كبير من الفنانين في مصر، بينهم إياد نصار وهدى المفتي وهند صبري، ما زاد من انتشاره بشكل أكبر، ثم إعلان فريق واما المشاركة في التريند بتوزيع جديد.

بعدها نشرت صورة لـ"ويجز الغلابة" أثناء توقيع عقد اختار أغنيته كـ"كول تون" لصالح شركة فودافون، ليعلن المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، فسخ تعاقدة مع شركة فودافون، بسبب تعاقدها مع الشاب صاحب التريند اعتراضا منه على ما أسماه بـ"التشجيع على نشر الجهل والتفاهة".

وكتب عادل حقي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بعد انحدار المستوى الأخلاقي العام، وتشجيع شركات الاتصالات على نشر الفسق والجهل والتفاهة، بل وسرقة الألحان علنا وجهرا، قررت فسخ تعاقدي مع الشركة وإلغاء رقمي".

من ناحيتها نفت شركة "فودافون مصر" ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع عقد مع "ويجز الغلابة" لضم إحدى فيديوهاته التي اشتهرت باسم "انتش وأجري" لخدمات الكول تون، وأكدت فودافون عدم وجود هذا المحتوى كخدمة كول تون لعملائها.

من ناحية أخرى، قال مصدر في الشركة التي وقعت عقدا لاستغلال ترند "انتش وأجري"، إن الشركة وقعت عقدا مع "ويجز الغلابة" لاستغلال طريقته في غناء "انتش وأجري"، كـ"كول تون"، قيمته 420 ألف جنيه، مضيفا أن العقد ليس له علاقة بشركة فودافون من قريب أو بعيد.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن خدمة الكول تون، ليس لها علاقة بشركة الاتصالات، كما أن الشركة لا تختار الأغنيات التي تطرح ضمن الخدمة، كما أن السوق يضم 20 شركة تعمل على تطبيق خدمة "كول تون" من ضمن هؤلاء الشركة التي وقعت عقد "ويجز الغلابة".