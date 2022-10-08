شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مراقب القمع".. منصب أممي جديد إلى روسيا لأول مرة بالتاريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة في التاريخ استحدثت الأمم المتحدة منصبا جديدا "مخصصا" إلى روسيا، في إطار مراقبتها لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

المنصب جاء عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وحمل مسمى "مقرر خاص لمراقبة قمع المعارضين"، وبذلك تكون روسيا أول دولة يعين لها شخص في هذا المنصب.

واعتمد قرار استحداث المنصب بناء على اقتراح عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي أيدته 17 دولة، فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار 6 دول بينها الصين، بالمجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة.

وردا على القرار، اتهم جينادي جاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، الدول الغربية بـ "استخدام مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية".

ورغم انسحابها من المجلس عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن موسكو تتمتع بوضع مراقب، ولهذا يمكنها التحدث في المجلس.

ومن المفترض أن يتم تعيين خبير في منصب "مقرر خاص لمراقبة قمع المعارضين" بروسيا خلال أسابيع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو ستسمح له بالدخول إلى أراضيها.