اصطدم بآله عملاقة.. مصرع شاب في حادث مروع بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، في حادث مروع إثر اصطدام سيارة يستقلها بسيارة أخرى تحمل ماكينة عملاقة تستخدم في البناء "لدق الخوازيق" أمام قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية وجرى نقل جثانة لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث حادث تصادم بين سيارة تحمل ماكينة عملاقة تشتخدم في البناء " آلك دق الخوازيق"، وسيارة ملاكي تحمل اوحات معدنية رقم "د ي ر ٣٢٩٨"، ودهست الماكينة مقدمة السيارة الملاكي، مصرع قائد السيارة الملاكي ويدعى "هشام حسن حسنين غريب" (31 عامًا، مقيم منطقة جديلة بدائرة ثان المنصورة.

جرى رفع أثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان للمشرحة، واخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.