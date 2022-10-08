خلال عرضه على النيابة.. متهم يلقي بنفسه من الطابق التاسع في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى متهم في قضية اتجار بمواد مخدرة بنفسه من الطابق التاسع في مجمع محاكم المنصورة خلال عرضه على النيابة العامة في شارع الجمهورية أثناء العرض والتحقيقات.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة وقوات حرس الترحيلات وتأمين المحاكم، إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بقيام متهم بإلقاء نفسه من شباك في مجمع النيابات بالمنصورة بشارع البحر.

انتقل ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام متهم بقضية مخدرات باستغلال عرضه على النيابة العامة فى قضية مخدرات، وقام بإلقاء نفسه من شباك بالدور التاسع بمقر مجمع النيابات.

تمكنت قوات الأمن من ضبطه بعد سقوطه بالشارع، ونقله إلى مستشفى المنصورة العام، وتبين إصابته ببعض الكدمات والخدوش والجروح.

جرى وضع المتهم تحت الملاحظة، ومراقبة حالته، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.