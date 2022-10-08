زيلينسكي: لا أدعو إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):

خفف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، من تصريحاته المثيرة للجدل بشأن توجيه "ضربة استباقية" ضد روسيا.

وقال زيلينسكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يجب أن تستخدم الركلات الوقائية" في إشارة على ما يبدو إلى العقوبات "وليس الهجمات".

وكان زيلينسكي قد أثار ضجة أمس الخميس بدعوات على ما يبدو لتوجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وهي تصريحات رفضها المسؤولون في وقت لاحق.

وأشار زيلينسكي في مقابلة مع بي بي سي، إلى استخدام روسي محتمل للأسلحة النووية: "إنهم ليسوا مستعدين للقيام بذلك، لاستخدامه. لكنهم يبدأون في التواصل. إنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيستخدمونه أم لا. أعتقد أنه من الخطر حتى التحدث عن ذلك".

وقال زيلينسكي "لسنا إرهابيين، نحن لا نقاتل على أرض أخرى ... حتى بعد ثماني سنوات من مأساة الدم ... منذ الصراع في شبه جزيرة القرم لم يكن الأوكرانيون مستعدين لقتل الناس كما يفعل الروس".