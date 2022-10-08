نتيجة مفاجئة وغير متوقّعة... الاحتباس الحراري يؤثر على سرعة دوران الأرض

اكتشف علماء بريطانيون نتيجة مفاجئة وغير متوقعة تماماً لتغير المناخ العالمي. وقد حقق هذا الاكتشاف البروفيسور آدم سكيف من جامعة «إكستر» التي نشرت نتائج الدراسة في مجلة «Nature Geoscience» العلمية.

واتضح أن الاحترار العالمي لا يؤثر على الطقس والأمطار والجفاف فحسب بل على طول اليوم وعلى سرعة دوران الأرض.

وقد ابتكر العلماء بقيادة آدم سكيف نموذجاً رياضياً معقّداً يسمح بالتنبؤ بالتغيرات في سرعة دوران الأرض وطول اليوم المرتبط بها وذلك قبل فترة أكثر من عام واحد، الأمر الذي اعتبر في السابق مستحيلاً.

وقد سمح النموذج الذي أعده العلماء بالتنبؤ في تغيّرات مهمة في الطقس على الكوكب بأكمله مثل التيارات النفاثة في الغلاف الجوي وتذبذبات الطقس في منطقة شمال الأطلسي.