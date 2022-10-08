هولندا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

07 أكتوبر , 2022 صورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر يُظهر نصباً تذكاريًا يحترق في في مدينة نور آباد الإيرانية (أ ف ب). ذكرت وكالة «إيه.إن.بي» الهولندية للأنباء نقلاً عن وزير الخارجية فوبكه هويكسترا أن حكومة هولندا نصحت اليوم الجمعة كل رعاياها بمغادرة إيران وعدم السفر إليها تحت أي ظرف.

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