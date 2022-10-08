شكرا لقرائتكم خبر عن محددات تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ طبقا للائحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة القادمة لمجلس الشيوخ، والتي تعود للانعقاد يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري، استكمال تشكيل أجهزة "الشيوخ" في دور انعقاده الثالث، ويأتي من بينها إعلان تكوين اللجنة العامة بعد الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس والتي تصل لـ14 لجنة.

وتختص اللجنة العامة، بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وأقرت اللائحة الداخلية للمجلس محددات تشكيل اللجنة العامة، الصادرة بقانون 2 لسنة 2021، لتتمثل في:

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من :

أولاً – الوكيلين .

ثانيًا – رؤساء اللجان النوعية .

ثالثًا – ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر .

رابعًا – خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل ، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر .

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة .

وتنص المادة رقم 27، على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها .

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى .

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وتتمثل الأحزاب الممثلة في اللجنة العامة طبقا للعدد الذي أقرته اللائحة، 3 مقاعد فأكثر، في حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الوفد، حزب الشعب الجمهوري، حزب التجمع، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب المصري الديمقراطي.