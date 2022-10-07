شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| رونالدو ينضم إلى البلوز في الشتاء القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

تشيلسي يضم رونالدو في الشتاء

كشفت العديد من تقارير الصحفية البريطانية أن نادي تشيلسي، قد يحاول إعادة تفاوضه مع كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي بيناير المقبل

وقد حاول تشيلسي ضم المهاجم البرتغالي في الصيف الماضي لكن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي آنذاك، وأوقف هذه الصفقة، وكان ذلك سببًا في رحيله بعد ذلك، وهو ما أشعل الخلاف بين المدرب ورئيس النادي.

ولكن بعد تولي اسم بوتر، فإن أسم رونالدو، عاد ليتردد في النادي الإنجليزي، وقد يشهد ميركاتو الشتاء، إنضمام أسطورة مانشستر، إلى الفريق اللندني.

وفي ذات السياق حاول رونالدو الرحيل عن جحيم مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد النتائج المخيبة التي حلت على الفريق خلال الفترة الماضية، أبرزها فشل التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، ولكن جميع المحاولات انتهت بالفشل.

تشيلسي يختتم استعداداته لمواجهة وولفرهامبتون

اختتم نادي تشيلسي الإنجليزي استعداداته لمواجهة الولفز المقرر أن تقام مساء الغد السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

كل ما يخص مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين البلوز وولفرهامبتون، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

يقع الوولفز ضيفًا على تشيلسي مساء الغد السبت الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وولفؤدهبمتون

تنقل أحداث المباراة المرتقبة بين الطرفين عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات البطولة خلال نسختها الجارية.

الجدير بالذكر يقع تشيلسي في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يعاني الأخير في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط لا غير