شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم تشيلسي فى الصيف القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان، لديه رغبة قوية فى الحصول على خدمات المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، حيث يسعي الفريق الباريسي لإستغلال رحيل المدرب الألماني توماس توخيل، بعد أيام قليلة من إستقدام تشيلسي للاعب، والذي كان أحد الأسباب القوية للرحيل اللاعب عن برشلونة، بعدما تدرب تحت قيادته فى بورسيا دورتمند فى وقت سابق.

وأوضحت التقارير أن باريس وضع المهاجم الجابوني ضمن أولوياته فى الفترة المقبلة، فى ظل عدم تدعيم الفريق الباريسي مركز المهاجم الصريح بمهاجم قوي فى الصيف الحالي، إضافة إلى رحيل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى فريق جالاتا سراي التركي هذا الصيف.



موقف مسئولي تشيلسي من بيع اللاعب!

وتناولت بعض التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب فى الصيف الحالي، على الرغم أن توخيل هو من أوصي بضم المهاجم الجابوني، وجاء بناءًا عن رغبة المدرب الراحل، إلى أنه جراهام بوتر أعرب عن ثقته باللاعب وأنه بالفعل يمتلك إمكانيات مميزة ومفيد للفريق، الشئ الذي ظهر فى إعتماد المدرب الإنجليزي على اللاعب فى المباريات الأخيرة "للبلوز".



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله الفترة القادمة؟

ويري اللاعب أن بقائه ضمن صفوف تشيلسي الفترة المقبلة سيعد الخيار الأمثل له، خاصة أنه نال إشادة ودفعة معنوية كبيرة من المدرب الإنجليزي بوتر، بالإضافة إلى دعمه الدائم له وتواضعه مع جميع اللاعبين، الأمر الذي جعله مرحب بالبقاء مع الفريق لفترة أطول، فى ظل رحيل توخيل.