شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتغني بميسي ويرفض مقارنته بالمهاجم النرويجي هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشيستر السيتي، أن ميسي لا يقارن بأي لاعبًا آخر، يأتي ذلك بعد أن تعرض المدرب الأسباني لأحد الأسئلة الصحفية التي تفيد بمقارنة هالاند بالنجم الأرجنتيني، حيث أكد أنه لا يوجد لاعب فى عالم كرة القدم يشبه نجم الفريق الباريسي، أنه لا مثيل له.

وأكد أنه يعلم إمكانية ميسي جيدًا، حينما كان مدربًا لصفوف نادي برشلونة، فى بدايته التدريبية، حيث أشار إلى أن دائمًا ما كان يقال بأن هذا اللاعب سيكون شبيه ميسي بمجرد تألقه فى بعض المباريات، لقد وصل عدد هؤلاء اللاعبين إلى قرابة 15 لاعب، ولكن فى النهاية أختفي الجميع، وبقي النجم الأرجنتيني ثابتًا على مستواه الفني، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



جوارديولا يشيد بقدرة هالاند التهديفية

وواصل جوارديولا أنه لا يعني من حديثه أن يقلل من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، بل ما يعنيه أن ميسي لاعبًا إستثنائيًا، كما أن الجيد فى مهاجم الفريق النرويجي أنه لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف، ويريد مواصلة التسجيل فى كل دقائق المباراة، الأمر الذي قلما ما تراه فى مهاجمي كرة القدم فى الساحة الأوروبية الآن.



موعد مباراة السيتي وساوثهامبتون القادمة

ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشيستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون، فى الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام النباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.