شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة فى المريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يسعي وراء ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، فى الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد اللاعب مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي، فى ظل عدم اتخاذ أي قرارات جدية بشأن تجديد تعاقد اللاعب فى الفترة المقبلة.

وأفادت التقارير أن نادي نيوكاسل يتابع النجم الهولندي منذ فترة كبيرة، خاصة أن اللاعب تألق بشدة مع برشلونة فى معسكره التحضيري لفعاليات هذا الموسم، والذي أقيم فى الولايات المتحدة، كما أن اللاعب قد يرغب فى الرحيل عن الفريق، فى ظل إعتماد تشافي على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي بصورة كبيرة فى الفترة الحالية.



موقف برشلونة من بيع اللاعب فى الشتاء

ويرغب نادي برشلونة فى الحفاظ على مهاجمه الهولندي فى الفترة الحالية، فعلى الرغم أن اللاعب كان قاب قوسين أو أودني من الإنتقال ألى صفوف نادي يوفينتوس، إلى أن الفريق الكتالوني لا يرغب فى رحيل اللاعب فى الوقت الراهن، لا سيما أن الفريق قام ببيع المهاجم الجابوني أوباميانج، بالإضافة إلى تخلصه من المهاجم الدنماركي باراثوايت.



أسباب تدفع برشلونة لبقاء اللاعب مع الفريق

ويعد اللاعب البديل الأول فى الوقت الراهن للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي، مما يجعل من قرار بقائه حتمي مع الفريق فى الموسم المقبل، إلا إذا نجح الفريق الكتالوني فى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة، مما قد يفسح المجال أمام رحيل اللاعب.