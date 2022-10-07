شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف السبب الحقيقي وراء غياب ميسي عن مباراة رانس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن السبب الحقيقي وراء غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مواجهة رانس المقبلة في الدوري.

ميسي يغيب عن مباراة رانس

وأكدت التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء غياب ميسي عن مباراة رانس شعورة بالإصابة التي تهدد وجوده في ساحة اللعب مع حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي.



سبب غياب ميسي عن مباراة رانس

ووفقًا لما قاله كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في ربلة الساق.

وبحسب ما قاله جالتييه في مؤتمر صحافي بخصوص إصابة ميسي قبل مواجهة رانس: «أراد ميسي استبداله في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي، لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب، الأحد».

غيابات باريس سان جيرمان عن مباراة رانس



وبهذا الشكل يكون ميسي قد انضم إلى قائمة غيابات باريس سان جيرمان التي تتمثل في نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الترتيب حيث لم يخسر حتى الآن وذلك برصيد 25 نقطة من تسع مباريات خاضها وبفارق نقطتين عن أولمبييك مرسيليا صاحب المركز الثاني.