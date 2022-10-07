19 قتيلاً حصيلة انهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا

قتل 19 شخصاً على الأقل من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال جراء انهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا قبل ثلاثة أيام، فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الجمعة.

وضمّت المجموعة 34 طالباً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى سبعة مدربين وممرضة. وكانت حصيلة سابقة الأربعاء أفادت بمقتل عشرة منهم على الأقل.

ووقع الانهيار الجليدي قرب قمة جبل دروبادي كا داندا-2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال).