07 أكتوبر , 2022
جبال الهيمالايا.
قتل 19 شخصاً على الأقل من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال جراء انهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا قبل ثلاثة أيام، فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الجمعة.
وضمّت المجموعة 34 طالباً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى سبعة مدربين وممرضة. وكانت حصيلة سابقة الأربعاء أفادت بمقتل عشرة منهم على الأقل.
ووقع الانهيار الجليدي قرب قمة جبل دروبادي كا داندا-2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال).
كانت هذه تفاصيل خبر 19 قتيلاً حصيلة انهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.