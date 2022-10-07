شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يقترح إطلاق أسطول من سيارات التاكسى محلية الصنع لدعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع، لدعم الصناعة الوطنية، مع وضع خطة للإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالاستراتيجيات الوطنية لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء، وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة.

وأوضح "الجندي" أن مصر منذ شهور بدأت في إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع، بالتعاون مع مؤسسات صينية متخصصة في مجال السيارات الكهربية، حيث تصل نسبة المكون المحلي فيها إلى نحو 58% خلال المرحلة الأولى من التصنيع، على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ، حيث اهتمت الحكومة بتبنى مشروع قومي يراعي التوجهات البيئية للدولة من خلال خفض معدلات التلوث بنسبة 80%.

وأشار "الجندي"، إلى أنه عندما تأسست شركة بروتون عام 1983، في السنوات الأولى من حكم مهاتير محمد في ماليزيا، كانت هناك خطة وطنية لنقل البلاد إلى عصر الصناعة، وبعد حوالي عقدين من تشجيع الصناعة وتوطينها ونقل الخبرات والتقنية، تمكنت بروتون من الاستحواذ على 73 % من السوق المحلي، كذلك الحال في تجربة تاكسي لندن الذي انطلق بسيارات إنجليزية الصنع.