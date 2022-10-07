شكرا لقرائتكم خبر عن حال النزاع على شقة اشتراها طرفان.. لمن تكون المفاضلة؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حال النزاع على شقة اشتراها طرفان.. لمن تكون المفاضلة؟"، استعرض خلالها لمن تكون الأحقية في الشقة حال اشتراها أكثر من طرف حيث يتصدى لعلميات التحايل والألاعيب التي تقع من الأفراد والأطراف المتعاملين في حالة البيع والشراء وكذا الشركات والمكاتب العقارية، فقد أنهى المشرع النزاع بمن سبق بالتسجيل وليس تاريخ الشراء، والشهر العقارى حدد 3 حالات لانتقال العين بالتسجيل، والنقض تتصدى للأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

الشقة بأسبقية التسجيل.. حال النزاع على شقة اشتراها طرفان.. لمن تكون المفاضلة؟.. المشرع أنهى النزاع بمن سبق بالتسجيل وليس تاريخ الشراء.. والشهر العقارى حدد 3 حالات لانتقال العين بالتسجيل.. والنقض تتصدى للأزمة



الشقة بأسبقية التسجيل - برلمانى



