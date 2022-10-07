أسيوط تستعد لتجليس مطران جديد للكاثوليك بعد تقسيم الإيبارشية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تستعد محافظة أسيوط، لتجهيز تجليس مطران كاثوليكي جديد في 13 أكتوبر الجاري، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية وذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس بابا روما، الأنبا دانيال لطفي، مطرانًا لإيبارشية أسيوط، خلفاً للمطران الأنبا كيرلس وليم، الذى تخلى عن إدارة الايبارشية لبلوغه السن القانونية.

وقرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنشاء إيبارشية القوصية (قسقام) للأقباط الكاثوليك وتقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين "الشمالية والجنوبية"، وذلك بعد دراسة الاحتياجات الراعوية للأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط.

وأعلن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تعيين نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط، مدبرا بطريركي لإيبارشية الإسماعيلية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

- الشمالية وتشمل مدينة القوصية وتوابعها، وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية. وتم تعيين نيافة الأنبا باسيليوس فوزی، مطران المنيا، مدبرًا بطريركي لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

- الجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة، وتسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الانبا دانيال لطفي، الذي يجري تجليسه يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

كما تم تعيين نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط، مدبرًا بطريركي لايبارشية الإسماعيلية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.