فيديو وصور- تنورة وورد وعرايس.. موكب احتفالي بالمولد النبوي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، موكبًا احتفاليًا اليوم الجمعة عقب صلاة العصر، من أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، الذي انطلق من أمام مسجد مريم الكائن فى حى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى ومحمد على وانتهاء بالمسجد العباسى أقدم مساجد المحافظة، بمشاركة سيارات الإطفاء والمرور وعربات الأحياء المزينة بالورورد، ومديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة والثقافة والجمعيات الأهلية وعدد من الشركات والمدارس الخاصة وفرق الفنون الشعبية، والطرق الصوفية المختلفة.

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي بنهاية خط سير الموكب أمام المسجد العباسي.