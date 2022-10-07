بالصور- انهيار جزئي لعقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، مكون من 3 طوابق بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع ابن العفيف متفرع من شارع أبو وردة، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، صادر له قرار هدم رقم 193 لسنة 2000، مكون من أرضي وطابقين، وخالي من السكان، وسقوط أسقف العقار حتى سطح الأرض، دون إصابات.

جرى وضع حواجز حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظا على حياة المارة والمواطنين.