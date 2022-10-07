وفاة 4 معلمين وطالبتين.. ماذا حدث في أول أسبوع دراسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شهد الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، أحداث ببعض المدارس على مستوى الجمهورية، تنوعت بين وفاة تلاميذ ومدرسين، والتعدي على معلمة بالمنصورة، وفصل تلاميذ بسبب الرقص داخل الفصل بأسيوط.

وفاة طالبة بسبب سقوط سور سلم بمدرسة بالجيزة

أول أحداث العام الدراسي الجديد، بدأت بوفاة طالبة وأصيبت أخريات وحجزهنّ في المستشفى، إثر تدافعهنّ وسقوط جزء من سور السلم في مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي دفع وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، لتوجيه هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة جميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وفاة مدرس أثناء ممارسة عمله في بئر العبد بشمال سيناء

نعت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، السيد محمد حسن حسينن، مدرس يعمل أخصائي صحافة في مدرسة رمانة التجارية الثانوية دائرة بئر العبد، والذي وافته المنية اليوم إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده في مقر عمله.

وتبين أن المدرس المتوفى أثناء تواجده في مقر عمله بالمدرسة، تعرض لوعكة صحية، وجرى نقله إلى مستشفى بئر العبد النموذجي لتقديم الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة.

وفاة مدرس خلال كلمة عن الرسول في طابور الصباح بكفر الشيخ

ونعى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ المعلم إبراهيم محمد عبدالوهاب القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، فيما أوفد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة مراسم الدفن، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة، لدفن جثمانه في مقابر عائلته، وتقديم واجب العزاء لأسرته وكافة المعلمين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الاثنين الماضي، وفاة معلم رياضيات أثناء إلقاءه كلمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في طابور الصباح.

ووفق بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، أكد أن غرفة عمليات المديرية تلقت إشارة بأنه أثناء إلقاء إبراهيم محمد عبدالوهاب القحافي، معلم رياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات التابعة لإدارة بيلا التعليمية كلمة عن الرسول في طابور الصباح فوجئ الجميع بسقوطه أرضًا مغشيًا عليه.

وفاة مُعلم داخل الفصل في مدرسة بالمنيا

فيما نعى المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، المعلم أحمد غريب، والذي توفي أثناء انعقاد اليوم الدراسي داخل مدرسة برمشا التابعة لمركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

وأصيب المُعلم الذي يُدرس مادة اللغة الإنجليزية، بحالة إعياء شديدة وأزمة قلبية داخل أحد الفصول، وجرى نقله للوحدة الصحية بنفس القرية، وتبين أنه فارق الحياة، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وسادت حالة من الحزن بين المعلمين والتلاميذ على وفاة المعلم صاحب الـ51 عامًا، خاصة أنه كان يتمتع بصحة جيدة، وكان ملتمزمًا في عمله، وجرى نقله فيما بعد إلى منزله وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

مصرع معلمة بكفر الشيخ

ولقيت معلمة مصرعها في كفر الشيخ، أمام مدرستها خلال توجهها لأداء عملها بمدرسة التجارة بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، بعد وصولها إلى مستشفى مطوبس المركزي مصابة بعدة إصابات، وتوفيت متأثرة بإصابتها نتيجة تعرضها لحادث.

فصل 6 طلاب بسبب الألفاظ غير اللائقة بمدرسة في أسيوط

وقررت مديرية التعليم بأسيوط، فصل 6 طلاب لمدة 3 أيام وإحضار أولياء أمورهم، وفق ما قرره مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج، إثر محاولاتهم نشر الفوضى في المدرسة ومخالفتهم للائحة الانضباط والتلفظ بألفاظ غير لائقة داخل المدرسة أثناء سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي.

إصابة تلاميذ في حادث أثناء ذهابهم للمدرسة ببنها

وأصيب يوم الاثنين 3 أكتوبر، إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل، أثناء ذهابهم إلى المدرسة في المسافة بين قرية ميت السباع والعمري بمدينة بنها أسفل الطريق الحر "شبرا- بنها"، ونُقل المصابين إلى المستشفى.

سقوط تلميذة من الدور الثالث بمدرسة بالعجوزة

وأعلنت نقابة المعلمين، تلقي غرفة عملياتها الرئيسية، إخطارًا بسقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة، مما أدى لوفاتها.

ووفق بيان صادر عن محافظة الجيزة، سقطت تلميذة تدعى منة تامر فراج، بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث بالمدرسة، مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

التعدي على تلميذة بالدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إحالة أحد المدرسين بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لمركز السنبلاوين عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري، لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح.

وفي المقابل، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه لم يمر الأسبوع الأول على بدء العام الدراسي، حتى ظهر بوادر غياب الإشراف في بعض المدارس فكانت واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي أسفر عن إصابة 15 حالة ووفاة طالبة، وسقطت تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة ما أدى إلى وفاتها، نتيجة تدافع الطلاب فى أحد الأدوار العليا وبالتحديد الدور الثالث بالمدرسة، وقت الفسحة.

وطالبت بوضع خطط تنظيمية لإدارة سلوك الطلاب ومراقبتهم سواء في الفسحة أو أوقات دخولهم وخروجهم من المدرسة لمنع وقوع الحوادث.

وأشارت إلى أن بعض المعلمين ينظرون للإشراف اليومي على أنه مجرد عمل روتيني يؤديه بعدم اهتمام وأنه من الأعمال المتعبة وخارج عن تخصصه والبعض الآخر يرى أن الإشراف اليومي مجرد دق للجرس عند دخول الحصة وخروجها فقط.

ولفتت إلى أنه بعد واقعة سقوط التلميذة من الدور الثالث، يجب مراجعة تسكين الطلاب في المدارس فتكون الأدوار العليا للطلاب في المراحل المتقدمة بينما الصفوف الأولى يجب أن تكون بالأدوار السفلى، لأن الطلاب في المراحل الدراسية الأولى يحتاجون لرقابة مضاعفة كونهم غير قادرين على التمييز بين السلوكيات الخاطئة والسليمة.

وشددت على أن المدارس يجب أن تعلم جيدًا أنه ليس من واجبها فقط التعليم بقدر ما هي مطالبة بحماية طلابها أثناء تواجدهم في المدرسة وعلى من يثبت في حقه التقصير اتخاذ إجراءات صارمة تجنبًا لتعرض أطفال آخرين لذات المصير.

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