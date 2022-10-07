الجزائر: أمطار غزيرة تتسبّب في تسرّب المياه الى محلات وأحياء سكنية وقطع بعض الطرقات

اسماعيل عبد الحي - شهدت ليلة أمس عدّة مناطق في الجزائر نزول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في الوديان والطرقات والأحياء السكنيّة وتسرّبها الى محلات تجارية ومساكن وجرف عدد من السيارات دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة في عدة مناطق بالولاية بسبب التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت بإقليم الولاية .

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن فرقها سجلت 15 تدخلا على مستوى الطريق الوطني رقم 18 (عوار) وبحي 100 مسكن نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن الطريق دون تسجيل أية خسائر بشرية.

كما سجلت الحماية المدنية ارتفاع منسوب مياه أودية المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ووادي ياغور ببلدية سيدي نعمان بدون تسجيل أية خسائر بشرية، وتدخلت الوحدة الثانوية لدائرة السواقي بوسط المدينة وبحي 40 مسكن وأمام ثانوية بلخير عبد السلام أين تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار عن الطريق دون تسجيل خسائر بشرية.

من جهتها تدخلت الوحدتان الثانويتان لدائرتي العزيزية وبني سليمان أمام ابتدائية حاسيني وحي الديماز بسبب ارتفاع منسوب المياه ومن أجل امتصاص مياه الامطار بكل من مركز الصم البكم بلدية بني سليمان ومقر الأمن الوطني ببلدية القلب الكبير.