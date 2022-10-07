شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبة أفريقية بمطار القاهرة حاولت تهريب مشغولات ذهبية على جسدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة أفريقية، تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، معظمها أخفتهم على جسدها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا، أستوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل الحقائب.

قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا والذي عثر علي بعض المشغولات الذهبية وسط الملابس، قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة بالإنابة بتكليف بسمه حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ايضا اخفتهم الراكبة علي جسدها، قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتشكيل لجنة مكونة من عبد الله حمدي و أحمد إبراهيم عمر و هيثم رجب و بسمه حسني تحت اشراف مدير الحركة وذلك لجرد وعد ووزن وتوصيف المضبوطات والتي بلغ عددها 30 "غويشه" و 59 خاتم و 15 سلسلة و 45 "فردة" حلق و 22 "دلايه" و 2 "كوليه" و كيس بداخله مجموعة اخري من المشغولات بوزن إجمالي بلغ 1463 جرام من الذهب.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 214 لسنة 2022 ضد الراكبة وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.