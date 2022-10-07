شكرا لقرائتكم خبر عن فريق انجليزي يبدي اهتمامه من جديد بالتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام جديد من جانب فريق نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي مهاجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ديباي يعاني من دكة برشلونة

ويعاني ديباي خلال الفترة الأخيرة من عدم المشاركة بصفة أساسية مع فريق برشلونة الإسباني في ظل تواجد ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الجديد القادم من صفوف بايرن ميونخ الألماني والذي يقدم مستويات مرتفعة خلال المباريات الماضية مع الفريق الكتالوني.

وكان قد أثار نجم برشلونة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم فريق نيوكاسل يونايتد إلا أن النجم الهولندي فضل البقاء داخل برشلونة وعدم الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي والبقاء حتى يناير القادم.

ووفقا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن نادي نيوكاسل عاد من جديد لإبداء اهتمامه بالتعاقد مع ديباي ولايزال يسعى لإتمام الصفقة في الشتاء من أجل تدعيم صفوف الفريق الهجومية.

ديباي قد يرفض نيوكاسل لهذا السبب

وأكملت الصحيفة أن لاعب برشلونة يفضل اللعب لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي قد يمنع نيوكاسل من إتمام الصفقة، إلا أن الإمكانيات المادية الهائلة داخل الفريق الإنجيلزي قد تدفع أيضا اللاعب للتفكير من جديد وتقبل الذهاب لهم.

وأختتمت الصحيفة أن فريق نيوكاسل يمتلك مشروعا مدروسا من أجل بناء فريق قوي حيث يحتل الآن الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعى جاهدا للدخول ضمن الفرق التي ستشارك العام القادم في البطولات الأوروببية سواء دوري ابطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.