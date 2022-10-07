شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة..نجم منتخب البرتغال يقترب من الغياب عن المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة من العيار الثقيل حول غياب نجم منتخب البرتغال عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى قطر من أجل المشاركة ببطولة كأس العالم نسخة 2022 التي ستقام في قطر بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل.

إصابة نيتو لاعب منتخب البرتغال

وأفادت الصحف العالمية بأن بدرو نيتو لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي سيخضع الفترة المقبلة لجراحة من أجل علاج الأربطة بعد تعرضه للإصابة أمام وست هام يونايتد بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرا وانتهت بفوز وست هام بهدفين مقابل لا شئ.

وشهدت المباراة إصابة لنيتو لاعب منتخب البرتغال ونجم ولفرهامبتون الإنجليزي خلال المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد ليضطر اللاعب الخروج من أرض الملعب في الدقيقة 24 من عمر اللقاء وعدم استكمال المباراة.

وأفاد الجهاز الفني للفريق الإنجليزي أن نيتو يستدخل في عملية جراحية عقب خضوعه لكافة الفحوصات اللازمة وذلك يعني أن اللاعب لن يتواجد مع منتخب البرتغال في مباريات كأس العالم.

بداية نيتو مع منتخب البرتغال

وكان قد بدأ نيتو مشواره مع منتخب البرتغال بداية من 11 نوفمبر لعام 2020 في المباراة الأولى له أمام أندورا لينجح في تسجيل هدفه الأول بقميص منتخب البرتغال في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده بسباعية نظيفة.