بوتين لا يمزح وتهديده حقيقي.. بايدن يعلّق على إمكانية استخدام روسيا لأسلحة نووية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مخاطر الكارثة النووية فى أعلى مستوى لها منذ أزمة الصواريخ الكوبية فى عام 1962، وذلك بالتزامن مع تصريحات المسئولين الروس عن استخدام الأسلحة النووية بعد الانتكاسات التى تعرضت لها موسكو فى حربها المستمرة منذ ثمانية أشهر فى أوكرانيا.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها في فعالية لجمع التبرعات للجنة الديمقراطية لمرشحى مجلس الشيوخ، نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رجل يعرفه جيداً، وأنه لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أننا لم نواجه احتمال حدوث "أرمجدون"، أى احتمالية استخدام الأسلحة النووية، منذ كينيدى وأزمة الصواريخ الكوبية، مؤكداً أن التهديد من بوتين حقيقى لأن جيشه، كما يقال، لا يؤد بشكل جيد للغاية.

وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" بأن المسئولين الأمريكيين ظلوا على مدار أشهر يحذرون من احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة الدمار الشامل فى أوكرانيا مع مواجهتها سلسلة من الانتكاسات الإستراتيجية فى المعارك، بالرغم من أن تصريحات بايدن تعد أشد تحذير على الإطلاق من قبل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالمخاطر النووية.