شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى البحرينى يهنئ رئيسى الشيوخ والنواب بذكرى السادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس الشورى البحرينى على بن صالح الصالح، برقيتى تهنئة إلى رئيسى مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والنواب الدكتور حنفى على جبالى، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة.