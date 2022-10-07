السيطرة على حريق شقة سكنية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية دون إصابات، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبالمعاينة.

وتبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة المركز والتهمت النيران جميع محتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.