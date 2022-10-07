بهذه المحافظات.. تفاصيل المسابقة الجديدة للمعلمين - شروط وكيفية التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام، عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين "رياض أطفال" بـ 14 محافظة.

وكشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم الإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال"، نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار الشيخ إلى أن المسابقة الجديدة ستكون لأبناء محافظات ""القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، والبحر الأحمر".

ومن جانبه أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات المركزية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، مشددا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

ويرصد "الخليج 365" خلال هذا التقرير خطوات التقديم في مسابقة التعاقد مع الـ30 ألف معلم:

1- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

2- اضغط على كلمة "الوظائف".

3- اختار وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، أو معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية "الأول - الثاني - الثالث".

4- اختيار المحافظة المدونة ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.

5- ثم ستظهر أمامك عبارة تقديم طلب "اضغط عليها".

6- ستظهر صفحة أمامك لملء بياناتك الشخصية، ثم اضغط على كلمة "التالي".

7- وفي الصفحة التالية عليك رفع المستندات المطلوبة جميعًا بالألوان، وعلى هيئة صورة بصيغة jpg.

8- وأخيرًا تحتفظ برقم التسجيل الخاص بك.

الشروط العامة للتقديم:

1- لا يزيد سن المقتدم عن 35 سنة في 1/10/2022.

2- الحد الأدنى للتقدير العام للمتقدم لا يقل عن (جيد).

بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال:

خريجي كليات التربية رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة او أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

بالنسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى:

خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي/ابتدائي/ معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي/تعليم ابتدائي/ معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

المستندات المطلوبة للتقدم:

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات إضافية.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم.

- فيش جنائي.

متطلبات القبول للوظيفة

- اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق المجالات السالف ذكرها.

- اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

- اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد.