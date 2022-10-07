بالصور- 3 أحزاب تحتفل بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة بأسوان، احتفالية كبرى في ميدان المحطة بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شهد الاحتفالية كلا من سمير كامل – أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بأسوان، وصادق الأنصاري الأمين المساعد لشئون العضوية بحزب الشعب الجمهوري نيابة عن المهندس خلف يوسف سعيد أمين الحزب بالمحافظة، واللواء محمد عبدالجليل أمين حزب مصر الحديثة بالمحافظة، علاوة على لفيف من أمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز بالأحزاب السياسية الثلاث وعدد من أهالي محافظة أسوان.

تضمنت الاحتفالية إذاعة العديد من الأغاني الوطنية والحماسية وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة بين المشاركين في هذه الاحتفالية الوطنية، كما تضمنت الاحتفالية توزيع حلوى المولد النبوي الشريف الذي يتزامن الاحتفال به مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال صادق الأنصاري أنه بناء على توجيهات المهندس خلف يوسف سعيد أمين حزب الشعب الجمهوري فقد شاركت في الاحتفالية أمانات إدفو وكوم أمبو ومركز أسوان وأمانة الشباب بأعداد كبيرة من الأعضاء ابتهاجا بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر التي أعادت مشاعر العزة والكرامة لدي كل المصريين، والتي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم.

وأضاف أن الاحتفالية شهدت مشاركة جماعية رائعة بين أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري ومصر الحديثة في أسوان في ملحمة رائعة تؤكد علي وقوف جميع هذه الأحزاب صفا واحدا من أجل نهضة مصر ورفعتها وتقدمها في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.